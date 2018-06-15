В Генпрокуратуру России передадут для утверждения обвинительное заключение по делу о причастности убитого в Киеве Дениса Вороненкова к рейдерскому захвату в центре Москвы.

Об этом пишет "Коммерсант".

Сын экс-депутата Госдумы Николай Вороненков и адвокат Андрей Гривцов изучили 80 томов уголовного дела, в котором Денис Вороненков обвиняется в захвате здания на улице Международной в Москве вместе с другими заинтересованными людьми.

По данным стороны обвинения, 1,5 тыс кв м недвижимости, кроме Вороненкова, захватили гендиректор ООО "Тома" Марина Владимирская, полковник ДСБ МВД в отставке Вячеслав Полозков, офицеры ФСБ Андрей Мурзиков и Сергей Шишаков, предприниматель Виталий Качур и адвокат Виталий Чабан. Это произошло в 2011 году.

Следствие утверждает, что Вороненков предложил Качуру купить помещение, которое оценивали в 5 млн долларов, всего за 2 миллиона.

Убитому в Киеве экс-депутату инкриминируют "организацию особо крупного мошенничества" и "фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц".

Напомним, что бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал в экс-депутата четыре раза - Вороненков умер на месте, нападающий также был ранен и умер в больнице.

Как сообщала "Страна", в Украине следствие не указало "российский след" в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова.