Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Салехард и направляется в Лабытнанги, чтобы встретиться с украинским политзаключенным режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"Прибыли в Салехард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", - написала она.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) приговорил задержанного в Крыму в 2014 году Олега Сенцова, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

Напомним, что омбудсмен Денисова посетит в России 34 украинских заключенных.

Как сообщала "Страна", Олег Сенцов написал письмо правозащитникам.