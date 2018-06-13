Дональд Трамп снова заявил, что Крым - российский, а Киеву нужно перестать помогать из-за коррупции. Новость об этом распространило популярное американское издание BuzzFeed.

О заявлении американского президента СМИ рассказали источники в дипломатических кругах США. Адресовано оно было лидерам стран "большой семерки" на недавнем саммите в Квебеке.

Пока никто из участников встречи G7 громкой новости не опроверг - да и в самом Белом Доме молчат. Поэтому информация, которой скоро исполняются сутки, все больше приобретает статус достоверной.

В Украине заявления Дональда Трампа вызвали предсказуемо возбужденную реакцию. Критики американского президента обрушились на него прямо как во время избирательной кампании 2016 года, когда будущий глава США уже заявлял нечто подобное.

Впрочем, власти Украины ведут себя тихо и пока не критикуют президента США. В то же время эксперты вспомнили другие "пророссийские" шаги Трампа и предрекли "слив Украины".

"Страна" разбиралась в ситуации вокруг новых откровений хозяина Белого дома.

"Украина - одно из самых коррумпированных государств"

Резонансное заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу. Он сказал, что Крым является российским полуостровом, поскольку все его жители говорят по-русски.

Закусывая, президент поинтересовался, почему мировые лидеры стали на сторону Украины. Трамп сказал руководителям государств, что "Украина - одно из самых коррумпированных государств мира".

Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию. Да и вездесущий Твиттер американского лидера на этот счет молчит.

Несмотря на неподтвержденность этих слов, их бэкграунд позволяет думать, что нечто такое все же было сказано. Тема России была заявлена на саммите очень громко - причем открыл ее сам американский президент.

Вернуть Россию в "Восьмерку"

Началось все с того, что еще накануне отлета на саммит в Канаду Трамп заявил о необходимости вернуть Росиию в "Большую восьмерку".

"Они выбросили Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом", - заявил Трамп.

На саммите это заявление было воспринято многими с недоумением: Британия заявила, что это вообще невозможно, Германия и Франция увязали возврат РФ с выполнением Минских соглашений, а вот Италия, где на выборах победили друзья Путина, оказалась "за" без всяких условий.

Позже президент США дал интервью телеканалу Fox News, где развил свою мысль о возвращении РФ. По его словам, почти 25% всего времени G7 обсуждала Россию. Если бы Москва вернулась в G8, отметил Трамп, то можно было бы в разы более продуктивно обсуждать самые разные темы.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что будь Путин на саммите в Ла Мальбе, его можно было бы попросить "сделать очень и очень важные для всего человечества вещи". Более того, Трамп убежден, что личные встречи с глазу на глаз продуктивнее, нежели разговоры по телефону.

Трамп отметил, что ответственность за исключение России из "большой восьмерки" лежит на плечах его предшественника - президента-демократа Барака Обамы.

Украинский бэкграунд Трампа

Еще на этапе своей предвыборной кампании Дональд Трамп крайне равнодушно отзывался об украинской проблеме. Он считал, что Крыму с Россией лучше, а Соединенным Штатам нужно вообще поменьше заниматься проблемами Киева.

Летом 2015 года он прокомментировал вопрос о том, должна ли Украина вступать в НАТО. "Меня этот вопрос не будет волновать. Если вступит – замечательно, если не вступит – замечательно", – сказал он.

Тогда будущий президент США уверял, что "очень хорошо сладил бы с Путиным" в случае своего избрания. Также Трамп неоднократно заявлял, что Украиной должна заниматься Европа, в частности – Германия, а не США.

"Украина – страна, которая волнует нас гораздо меньше, чем других членов НАТО, и тем не менее мы тянем все это на себе. Они не делают ничего. Почему не Германия отвечает за Украину от НАТО? Почему не другие страны, которые находятся в непосредственной близости от Украины, этим занимаются? Почему мы всегда те, кто ведет к потенциальной Третьей мировой войны с Россией?" – заявлял Трамп в марте 2016.

Одновременно он критиковал НАТО, заявляя, что оно слишком дорого обходится Америке.

Говоря о Крыме и необходимости вернуть его Украине, он также старался избегать ответа, используя свое стандартное "мы рассмотрим этот вопрос", но в июле 2016 года все же заявил, что жители Крыма сами выбрали Россию.

"Но, вы знаете, жители Крыма, с того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду", – сказал Трамп.

Будущий президент США также обещал рассмотреть вопрос о признании Крыма российским и снятии санкций с Москвы. Также он заявлял, что из-за Крыма может начаться третья мировая война.

Всё это заставило многих поверить и в новые скандальные заявления хозяина Белого дома на украинскую проблематику.

Что могут означать новые заявления Трампа

Новая "пророссийская" риторика Трампа может иметь под собой несколько оснований:

1. США входят в серьезное противостояние с ЕС и другими атлантическими союзниками. Разлом наметился еще когда Трамп выступил за уменьшение роли НАТО. Но настоящее обострение началось во время торговой войны. Вашингтон занял жесткую протекционистскую позицию и начал вводить заградительные пошлины на товары со всего мира, пытаясь возродить американскую промышленность.

Этот процесс уже вызвал отторжение Европы - что и было заметно по саммиту "большой семерки": лидеры ЕС и США устроили там межконтинентальный обмен колкостями. Преимущественно в Твиттер - но в случае Трампа это происходило и на самом мероприятии: чего стоит хотя бы досрочный отлет и групповое фото без президента США - беспрецедентный скандал в истории G7.

Заявления по Крыму и России ложатся в схему противостояния Трампа с Европой, в которой сохраняется пусть и умеренный, но антироссийский консенсус. Хочет ли американский президент сделать российского коллегу ситуативным союзником в экономической борьбе с ЕС - можно только гадать. Но если эта борьба зайдет далеко, то каждая из сторон попытается заручиться поддержкой внешних игроков - крупнейшие из которых, конечно, Россия и Китай.

Нельзя сбрасывать со счетов и экономический контекст, который Трамп постоянно ставит на первое место. Россия - крупный рынок сбыта. И Америке выгодно было бы застолбить его еще до того, как с Москвы снимут санкции европейцы и начнут поставлять туда свои товары.

2. Корейские достижения Трампа были бы невозможны без активного одобрения Китая и России - двух стран, с которыми Ким Чен Ин советуется в своих действиях. И без которых гарантии безопасности КНДР, даваемые американцами, превращаются в бумагу.

Только Москва и Пекин могли убедить Кима уменьшить своей военный потенциал. Это прекрасно понимают и в Белом Доме: Трампу не получить лавров миротворца в корейском вопросе без участия РФ и КНР.

Что они потребовали с американского президента взамен на свою помощь - вопрос открытый. Но не праздный. По крайней мере потепление риторики Трампа к России - уже свершившийся факт.

3. "Кремлингейт" зашел в очевидный тупик. И, хотя американские санкции сыпятся на РФ, как из рога изобилия, на внутреннем фронте у Трампа, похоже, развязались руки.

Он уже не так боится обвинений в сотрудничестве с Кремлем, как раньше. И может себе позволить делать заявления времен своей предвыборной кампании - которые, по всей видимости, и являются его настоящей стратегией.

4. Вряд ли слова Трампа о "российском Крыме" (даже если они и были произнесены) приведут к каким то практическим последствиям. Маловероятно, чтобы Вашингтон официально признал аннексию. Куда более важны заявления Трампа о коррупции в Украине, которые могут свидетельствовать о реальном отношении президента США к руководству нашей страны. А это может иметь вполне реальные последствия как в плане оказания помощи, так и в плане поведения Америки накануне президентских выборов в Украине.

От осознания этого факта и взволновались многие украинские обозреватели, которые в последее время одобрительно кивали, глядя на едущие в Украину "Джавелины". Начали звучать голоса и о том, что Украину уже "сдали" России.

"Трамп - это бот Кремля"

Политолог Михаил Чаплыга напоминает, что помимо корейских дел Трампа, есть еще и свежее заявление Берлина и Парижа, которые впервые сказали, что миротворцы могут зайти на Донбасс только после выполнения Минских соглашений - повторив, по сути, российскую позицию.

Кроме того политолог вспомнил "мирные планы" Авакова, которые появились недавно, и телефонный разговор Порошенко и Путина. Последним в этой копилке фактов Чаплыга называет замену донецкого губернатора Павла Жебривского на Юрия Грымчака, который, по мнению политолога, занимает менее идеологизированную позицию.

"Собственно сложив два плюс два я могу смело утверждать: нас отдадали под РФ ко взаимному удовлетворению Петра и Путина. А все его воинственные реляции - банальный инфо шум. И именно это видимо Петро считает тем самым тузом, который позволит при таких раскладах победить".

Журналист Айдер Муждабаев после слов о Крыме прямо назвал Трампа даже не агентом - ботом Путина.

"Трамп — это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про "российский Крым", про "самую коррумпированную страну Украину»" и т.д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, всё серьёзно. Открыта дорога к Третьей мировой (гибридной) войне".

Нардеп Виктор Балога предлагает не обращать внимания на слова о Крыме, а сосредоточиться на вопросе коррупции.

"Я бы особо не обращал внимания на слова Трампа о языке. Он человек экспрессивный и часто позволяет себе эмоции. В заявлении важно другое - то, что он считает Украину одной из самых коррумпированных стран мира. На самом деле разнообразие языков грозит Украине меньше, чем коррупция. Потому коррупция - это бедность, это путь к fail state и потере поддержки Запада".

Других обозревателей удивляет отсутствие официальной реакции на слова Трампа.

"Итак, Трамп заявил что Крым российский.

По идее, теперь Климкин от лица МИД должен вызвать посла США на ковёр и вручить ноту протеста. СБУ начать следственные действия по статье "сепаратизм" и запретить въезд в Украину.

Антон Геращенко должен содействовать внесению в список "Миротворца". Патриотические организации - отправиться к посольству США и выразить там народное недовольство.

А Порошенко - написать обо всем этом возмущённый пост в твиттере. Но вместо этого все будут тихонько сидеть, засунув языки в _опу.

И это будет самым лучшим доказательством нашей "незалежності" и "самостійності"", - пишет журналист Александр Дубинский.

О том же пишет нардеп Александр Онищенко:

"Трамп передал привет Пётру Алексеевичу. Ждём реакцию. Начнёт ли набу и сбу возбуждать дела или засунут языки в одно место , как думаете ? Или возможно Трампа вывесят на сайте Миротворец? Дословно Крым российский , а Украина одна из самых коррумпированных стран в мире".

"И тишина в панамско-патриотическом лагере. Не требуют опровержения. Не комментируют. Не возмущаются.

Не усматривают в подобной информации покушение на территориальную целостность Украины и попытку легитимизировать оккупацию полуострова.

Проглотили? Где наш закон? Прокурор? МИД?

Молчит Порошенко. Молчит Климкин. Молчит Гройсман.

Все шкиряки и парубии как воды в рот набрали. Странно как… Раньше посмелее были", - пишет адвокат Елена Лукаш.

Юрист Андрей Портнов считает, что вопрос Крыма - вторичен в заявлении Трампа. Главное - что Белый дом воспринимает Украину и ее нынешнюю власть как "преступное кубло" и "полуразвитых отморозков". И что Трамп не забыл, как нынешняя правящая команда играла против него на выборах президента США - а теперь пытается создать скандал вокруг его слов о Крыме и ретушируя посыл о коррупции.

"Думаю, если Президент США и сказал что-то о принадлежности Крыма, то вряд ли в серьёзной форме. Этому нет ни одного видео или аудио доказательства, прямой речи или ссылки на какое-то третье авторитетное лицо, из числа присутствовавших на саммите руководителей.

Скорее, он мог передать сформировавшееся у него об украинских властях настроение, по вине и тупости которых, он постоянно попадает в какие-то колхозные переплёты.

Думаю, он, так же как и все мы, воспринимает Порошенко и его преступное кубло, как стадо тупых и случайных недобитков, эдаких полуразвитых отморозков, которые, то оскорбляют его в своих социальных аккаунтах, то публично поддерживают его оппонентов, то что-то у себя в Ху*ево-Кукуево расследуют против его ближайших соратников, то потом платят во все окна за попытку встречи с ним.

В сухом остатке, мне кажется, он искренен в своём отношении к правящей в Украине мафии, как бы не пытались создать вокруг него новый околоукраинский скандал с Крымом".