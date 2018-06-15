Владелец "Волги", после взрыва в которой в Киеве вчера пострадали четверо детей, установил взрывчатку-ловушку из-за предыдущей кражи инструмента из машины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"В Киеве, вчера - дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля "Волга", открывают бардачок - раздается взрыв - кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены - один не приходит в себя... Владелец "Волги", вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.

По его словам, по факту взрыва владелец "Волги" убежал, но был задержан.

"Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - добавил Аваков.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, пострадали четверо детей. Один ребенок - в коме.

Следователями полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что владельцем взорвавшейся в Киеве Волги мог быть атошник из Правого сектора.

Также появилось видео первых минут после взрыва Волги на Чернобыльской. 18+.