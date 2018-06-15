Взрыв "Волги" в Киеве. Владелец установил взрывчатку-ловушку и уже задержан - Аваков
Владелец "Волги", после взрыва в которой в Киеве вчера пострадали четверо детей, установил взрывчатку-ловушку из-за предыдущей кражи инструмента из машины.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"В Киеве, вчера - дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля "Волга", открывают бардачок - раздается взрыв - кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены - один не приходит в себя... Владелец "Волги", вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.
По его словам, по факту взрыва владелец "Волги" убежал, но был задержан.
"Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - добавил Аваков.
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, пострадали четверо детей. Один ребенок - в коме.
Следователями полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее "Страна" сообщала, что владельцем взорвавшейся в Киеве Волги мог быть атошник из Правого сектора.
Также появилось видео первых минут после взрыва Волги на Чернобыльской. 18+.