Американский писатель Стивен Кинг призывает поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в заключении в России.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter писателя, вчера 14 июня.

"В первый день чемпионата мира по футболу исполнится 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America, чтобы добиться освобождения украинского режиссера, который был незаконно заключен в России. Времени в обрез, он может умереть за свои взгляды", – написал Стивен Кинг.

В заметке американского писателя есть ссылка на письмо-обращение к Владимиру Путину организации PEN America, с просьбой освободить Сенцова. Кроме Стивена Кинга, письмо подписали классик канадской литературы Маргарет Этвуд, немецкий Нобелевский лауреат Герта Мюллер, актер Патрик Стюарт, панк-исполнитель и писательница Патти Смит, и другие.

Фото: twitter.com/StephenKing

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов, которого в РФ посадили на 20 лет за подготовку теракта в Крыму, голодает в российской колонии в Лабытнанги.

Ранее "Страна" сообщала, что омбудсмен Денисова посетит в России 34 украинских заключенных.

Также признания под пытками. Дело Олега Сенцова и его украинские аналоги.