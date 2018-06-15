Пассажиры самолета рейсом Анталия - Киев, который вечером 14 июня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Киев" (Жуляны) рассказали подробности инцидента.

Об этом сообщает "112 Украина".

Очевидцы рассказали, что перед посадкой самолет стало сильно трясти, и им приходилось упираться ногами в кресла, чтобы "не бросало по сторонам". А также, что сидящие у крыла, заметили какой-то дым.

При посадке, по словам пассажиров, самолет задел крылом землю, были повреждены колеса шасси с одной стороны, пошел едкий дым.

После посадки не были открыты все эвакуационные выходы, поэтому возникло столпотворение.

"Эвакуации никакой не было... Свои ноги, свои руки. Нас ни о чем не предупредили. Мы выломали дверь и нам сказали: "Прыгайте, бегите, куда сможете". Мы побежали, у всех паника. Все стоим под дождем, ветер. Кто-то упал, кто-то ударился. Скорой нет. Пожарные только приехали. Скорая приехала спустя два часа... В аэропорту ни валерьянки, ни воды. Все что нам предоставили - вода через два часа. Все к кому мы подходили говорили "мы не компетентны, обращайтесь к авиакомпании", - рассказала пассажирка.

Напомним, что международный аэропорт "Киев" им.Сикорского (Жуляны) был закрыт до 23:35 15 июня из-за аварии самолета Bravo Airways при посадке.

Как сообщала "Страна", самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта Жуляны.