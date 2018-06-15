В Донецке сообщают о масштабном пожаре на шахте "Куйбышевская"
Жители Донецка сообщают о сильном пожаре на неработающей шахте "Куйбышевская" .
Фото и видео пожара очевидцы публикуют в соцсетях с вечера 14 июня. Сама шахта официально не работает с 2009 года, а ее административное здание сгорело в апреле этого года.
Фото: facebook.com
В соцсетях сообщают, что дым виден из разных районов города. И публикуют фото черног дыма, который поднимается в небо.
Фото: twitter.com
Также в сети появилось видео пожара на шахте в Донецке.
#Донецк, 14/06/18 ~19-55, горит здание на территории Куйбышевской шахты pic.twitter.com/XtkgRWDo02— Necro Mancer (@666_mancer) 14 июня 2018 г.
Напомним, что 12 июня в Донецке сообщили о трех раненых в результате обстрела Куйбышевского района города, где находится горящая шахта.
Как сообщала "Страна", также 12 июня в Докучаевске во время обстрела в своем кабинете была ранена сотрудница КП "Вода Донбасса".