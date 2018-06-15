Жители Донецка сообщают о сильном пожаре на неработающей шахте "Куйбышевская" .

Фото и видео пожара очевидцы публикуют в соцсетях с вечера 14 июня. Сама шахта официально не работает с 2009 года, а ее административное здание сгорело в апреле этого года.

Фото: facebook.com

В соцсетях сообщают, что дым виден из разных районов города. И публикуют фото черног дыма, который поднимается в небо.

Фото: twitter.com

Также в сети появилось видео пожара на шахте в Донецке.

Напомним, что 12 июня в Донецке сообщили о трех раненых в результате обстрела Куйбышевского района города, где находится горящая шахта.

Как сообщала "Страна", также 12 июня в Докучаевске во время обстрела в своем кабинете была ранена сотрудница КП "Вода Донбасса".