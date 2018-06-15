Сборная Саудовской Аравии стартовала на чемпионате мира по футболу - 2018 хуже не придумаешь. Аравийцы с разгромным счетом 5 - 0 уступили хозяевам турнира. Результат довольно неожиданный, потому что "орлы пустыни" довольно крепкая команда и с бойцовским характером.

Причем фиаско произошлоа на глазах у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, который наблюдал за игрой из президентской ложи.

Может быть этим и объясняется жесткая реакция официальных лиц на итог матча.

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат сообщил, что трое игроков национальной сборной получат взыскание за футбол, показанный в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на НТВ.



"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдулла Аль-Маюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Омар Хавсави", - приводит слова Иззата сайт телеканала НТВ.



Чемпионат мира по футболу - 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе и сборной России и команде Саудовской Аравии еще предстоит провести две игры - с Египтом и Уругваем.

Ранее "Страна" сообщала, что болельщик с украинским флагом объяснил почему он приехал на ЧМ-2018 в Москву.