По данным штаба Операции объединенных сил, на Донбассе, за сутки, погибли двое украинских военных и шесть получили ранения.

Об этом сообщается в сводке на странице ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

Позиции ВСУ были обстреляны 33 раза.

На Луганском направлении бои шли вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении - в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

Погибли 2 военнослужащих, 6 получили ранения и были госпитализированы.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ОБСЕ заявили, что в "ДНР" пьяный мужчина в камуфляже кинул в них молотком.

Как сообщала "Страна", полицейские открыли огонь по автомобилю, чей водитель решил прорваться на Донбасс.