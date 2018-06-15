Госдеп США выразил беспокойство по поводу сообщений, что войска правительства Сирии проводят наступление в одной из зон деэскалации.

Об этом пишет ТАСС.

"США встревожены сообщениями об операциях, которые проводит сирийское правительство на юге-западе страны внутри зоны деэскалации, созданной по договоренности, достигнутой в прошлом году США, Иорданией и Российской Федерацией, которая была подтверждена во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в ноябре во Вьетнаме", - отметила в распространенном заявлении глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, любые военные действия, осуществляемые сирийским правительством в зоне деэскалации на юго-западе страны, повышают риск расширения конфликта.

"Мы вновь подчеркиваем, что США предпримут решительные и надлежащие шаги в ответ на нарушение Сирией договоренностей по этому району", - заявила Науэрт.

Также она отметила, что Россия как постоянный член Совбеза ООН несет ответственность за оказание дипломатического и военного влияния на сирийское правительство.

Напомним, что на границе Турции с Сирией появилась бетонная стена с колючкой, длиной 764 километра.

Как сообщала "Страна", Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.