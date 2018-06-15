В пятницу, 15 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар и евро подорожали.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 9 копеек - до 26,21 грн.

Евро подрос на 2 копейки - до 30,75 грн.

Российский рубль также незначительно подорожал - 0,421 грн.

Напомним, что второй день повышенного спроса на доллар вылился в стремительный рост курса: 14 июня он поднялся на безналичном рынке на 10 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн.

Ранее "Страна" писала, как будут работать новые правила денежных переводов из-за границы. В Украине облегчили перевод денег за границу и обратно. Многие банки, у которых есть платежные системы, теперь смогут обслуживать клиентов удаленно.