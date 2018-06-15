Утром 15 июня аэропорт "Киев" работает в штатном режиме после инцидента с самолетом, который произошел вечером 14 июня.

По данным онлайн-табло аэропорта, вылетели рейсы в Фиумичино, Керкиры, Минск, Таллин, Варшаву, Ганновер, Дортмунд.

Задерживается до 15:00 рейс до Афин, который должен был вылететь в 09:30.

Фото: iev.aero

После инцидента с самолетом на мокрой полосе аэропорт "Киев" возобновил работу 14 июня в 23:35.

Фото: facebook.com/airportkiev

Напомним, что международный аэропорт "Киев" им.Сикорского (Жуляны) был закрыт до 01:00 15 июня из-за аварии самолета Bravo Airways при посадке.

Как сообщала "Страна", самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта Жуляны.