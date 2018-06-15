В Одесской области 9-летний школьник упал в яму, образовавшуюся из-за разрушения катакомб в населенном пункте Холодная Балка. В результате он получил сотрясение мозга и ушибы.

Об этом сообщает ТСН.

По словам школьника, он не успел вывернуть руль. Хотел выбраться из ямы самостоятельно, но не смог по скользкой глине.

6-метровый провал появился на центральной улице села два месяца. Местные жители огородили пропасть автомобильными шинами, но накануне кто-то их сбросил в яму. Они смягчили падение мальчика.

Пропасть увеличивается в размерах. Еще одна дыра образовалась в другом месте в селе, во дворе частного дома.

Одесские катакомбы – один из крупнейших в мире лабиринтов подземных выработок. Там добывали ракушняк для строительства Одессы. Длина катакомб почти 3 тысячи километров. Теперь они разрушаются – известно о десятке крупных провалов.

В Холодную Балку уже выехали специалисты, а в местном бюджете срочно ищут деньги на ремонт.

Напомним, что в Одессе в подпольном цеху "штамповали" брендовый кофе, оливковое масло и стиральный порошок.

Как сообщала "Страна", в Одессе на Куликовом поле обнаружили полураздетый труп.