В Белом доме заявили, что ничего не знают о словах Дональда Трампа во время саммита G7 о том, что Крым российский.

Об этом сообщает телеканал АВС.

На традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на вопрос журналиста ответила, что ничего не знает о подобных комментариях президента. По ее словам, она не присутствовала на частных разговорах Трампа с другими участниками саммита G7, поэтому не располагает подобной информацией.

BuzzFeed, ссылаясь на анонимные источники в дипломатической среде, написал, что во время ужина Трамп сказал, что Крым принадлежит России, поскольку все его жители говорят по-русски. Также он удивился поддержке Украины, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире.

Пока не ясно, были ли слова Трампа шуткой.

Напомним, что 8 июня перед саммитом "Большой семерки" президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится "как только, так сразу", когда к ней будет готова американская сторона.