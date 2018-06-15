Пользователи соцсетей во Франции массово возмущены приобретением дорогого столового сервиза, который президент страны Эммануэль Макрон и его жена Брижит выбрали для официальных ужинов и банкетов в Елисейском дворце.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Покупка произошла на фоне частых жалоб администрации президента на размеры расходов на соцпомощь.

Сервиз состоит из 1200 предметов. Он был выбран лично первой леди. По официальной версии Елисейского дворца, он обошелся в 50 тысяч евро.

При этом французский сатирический журнал Le Canard Enchaîné пишет, что настоящая цена такого сервиза приближается к 500 тысячам евро.

В Елисейском дворце заявили, что некоторые тарелки, супницы и прочие столовые предметы из старого сервиза были приобретены во время президентства Жака Ширака, более 10 лет назад. И сервиз следовало заменить, поскольку он стареет и в нем уже начинает ощущаться нехватка некоторых предметов.

На скандал с сервизом повлияло то, что одновременно в интернете появилось видео, на котором Макрон жалуется, что на социальные программы уходит "немерено бабла" ("un pognon de dingue").

Макрона обвиняют в том, что он с презрением относится к бедным.

"Посмотрите, где мы находимся по благосостоянию. Мы вкладываем немерено бабла в пособия по бедности, а люди все еще бедны. Они не выходят из этого состоянии. Люди, которые рождаются бедными, умирают бедными. Нам нужно что-то придумать, чтобы позволить людям выбраться оттуда", - сказал Макрон.

Le Président ? Toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours qu’il prononcera demain au congrès de la Mutualité, il nous précise donc le brief ! Au boulot ! pic.twitter.com/2mjy1JmOVv — Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 12 июня 2018 г.

Напомним, что в конце мая в Париже прошли массовые марши против Макрона. В стычках с полицейскими есть пострадавшие.

Как сообщала "Страна", Макрон опередил Цукерберга в рейтинге самых влиятельных людей в бизнесе до 40 лет.