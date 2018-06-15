По данным СМИ, силы Черноморского флота России приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за ЧМ-2018.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к российским военным.

Указывается, что это сделано, "чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу".

По словам собеседников Reuters, усиление боеготовности Черноморского флота включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. Источники сообщают, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля.

Вместе с тем, в Минобороны отрицают приведение флота в повышенную боеготовность, пишет "Коммерсант".

"Сообщение британского агентства Reuters со ссылкой на "источники, близкие к российским военным" о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины - фейк. Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось",- заявили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала расписание игр, все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщала "Страна", закрытие акватории Азовского моря не повлияет на отдых на побережье.