В Украине сегодня жарко, местами грозы
В пятницу, 15 июня, синоптики обещают дожди с грозами во всех регионах, кроме востока и юга. Днем от +22 до +33.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +22…+26. Дождь с грозой.
На севере днем +24…+26. Осадки.
В центре днем воздух прогреется до +25…+27. Гроза.
На востоке днем +29…+33. В Харьковской и Днепропетровской областях возможен дождь.
На юге днем +28…+33.
В Киеве 15 июня дневная температура составит +24…+26. Синоптики обещают дождь.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 11 по 18 июня.
Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.
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