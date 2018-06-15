В пятницу, 15 июня, синоптики обещают дожди с грозами во всех регионах, кроме востока и юга. Днем от +22 до +33.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +22…+26. Дождь с грозой.

На севере днем +24…+26. Осадки.

В центре днем воздух прогреется до +25…+27. Гроза.

На востоке днем +29…+33. В Харьковской и Днепропетровской областях возможен дождь.

На юге днем +28…+33.

В Киеве 15 июня дневная температура составит +24…+26. Синоптики обещают дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 11 по 18 июня.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.