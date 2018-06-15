В четверг, 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" состоялся матч-открытие чемпионата мира по футболу в России.

Сборная России разгромила своих соперников по группе "А" - команду Саудовской Аравии со счетом 5-0. "Страна" вела подробный онлайн-репортаж матча.

Первый гол российские футболисты забили на 12-й минуте матча. Под занавес первого тайма подопечные Станислава Черчесова удвоили преимущество.

Третий гол они забили на 71-й минуте. А окончательный счет в матче установился уже в добавленное к матчу время.

Видео: youtube.com/FIFATV

Как сообщала "Страна", болельщик с украинским флагом объяснил почему он приехал на ЧМ-2018 в Москву.

"Очень многие подходят и говорят: правильная тематика. Потому что наши народы братские, они не должны воевать", - отметил он.

Напомним, что пишут в мире о ЧМ в России.