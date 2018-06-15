Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам передал личное послание от главы Северной Кореи президенту России Владимиру Путину.

"Имею честь передать вам искренний привет от председателя (Государственного совета КНДР - Прим.Ред.), товарища Ким Чен Ына в ваш адрес", - сказал он на встрече с главой российского государства и вручил послание, передает ТАСС.

В ходе встречи президент России отметил, что саммит глав США и КНДР отодвинула перспективы крупного военного конфликта на Корейском полуострове.

"Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи товарища Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки господина Трампа, которые состоялись совсем недавно, 12 июня" , - сказал Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Президент России также добавил, что встреча глав США и КНДР отодвинула перспективы крупного военного конфликта на Корейском полуострове. "У всего мира это вызывало тревогу и могло привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до крупного военного конфликта, - сказал Путин. - Благодаря этой встрече этот неблагоприятный сценарий отодвинут, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными и дипломатическими средствами".

Приглашение главы КНДР в Россию

Путин также подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ. По словам главы российского государства, визит может быть как связан с отдельной встречей, так и состоятся в привязке к Восточному экономическому форуму в сентябре во Владивостоке.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи, товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал Путин. "В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Можно сделать и отдельно", - добавил он.

Межкорейское урегулирование

Путин также добавил, что приветствует контакты лидеров КНДР и Южной Кореи. "Мы всегда стремились к урегулированию всех проблем вокруг Корейского полуострова, - сказал Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом. - В этой связи хотел бы подчеркнуть, что мы безусловно приветствуем те контакты, которые начались между лидером КНДР и Республикой Корея, президентом Республики Корея".

Как сообщала "Страна", по данным журналистов, Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне. Второй раунд переговоров предложено провести в июле.

Отметим, что Трамп, после подписания документа, рассыпался в комплиментах Ким Чен Ыну.