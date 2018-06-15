В Париже стеклянное ограждение вокруг Эйфелевой башни заменят на металлическое.

Об этом сообщает Associated Press.

Прозрачными ударопрочными панелями толщиной в 6 см главную достопримечательность Парижа защитят на севере и юге, для чего потребуется 450 стекол.

С двух других сторон башни решено установить решетки и специальные тумбы для защиты от автомобилей. Также район будут охранять полиция и солдаты.

Общая стоимость реконструкции, в которую входит украшение садов возле Эйфелевой башни, составит €300 млн. Завершить переустройство планируется к сентябрю.

Как сообщала "Страна", в апреле Эйфелеву башню закрывали из-за забастовки персонала. После закрытия сначала на башню был открыт доступ для посещения ресторанов по предварительному резервированию, но позже и этот доступ был закрыт.

Отметим, что огни Эйфелевой башни погасили в знак траура по погибшим в Египте.