В четверг, 15 июля в Киеве молния попала в телевышку на Дорогожичах. Столицу Украину заливает ливень.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", аэропорт Киев закрыли из-за самолета, не вписавшегося во взлетно-посадочную полосу. Все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале в зале прилета.

Отметим, что в ночь на воскресенье, 27 мая, через юг Британии прокатился шторм с проливным дождем. Ночью было светло, как днем, из-за ударов 15 тысяч молний. Непогода в Лондоне парализовала работу аэропорта, все рейсы были отменены.

А в Колумбии от удара молнии пострадали 58 военных. Также молния ударила в самолет WizzAir прямо в небе.