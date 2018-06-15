Опубликовано видео, как в телевышку на Дорогожичах в Киеве ударила молния
В четверг, 15 июля в Киеве молния попала в телевышку на Дорогожичах. Столицу Украину заливает ливень.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", аэропорт Киев закрыли из-за самолета, не вписавшегося во взлетно-посадочную полосу. Все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале в зале прилета.
Отметим, что в ночь на воскресенье, 27 мая, через юг Британии прокатился шторм с проливным дождем. Ночью было светло, как днем, из-за ударов 15 тысяч молний. Непогода в Лондоне парализовала работу аэропорта, все рейсы были отменены.
А в Колумбии от удара молнии пострадали 58 военных. Также молния ударила в самолет WizzAir прямо в небе.
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