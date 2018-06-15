В четверг, 14 июня на улице Голосеевской, 14 в Киеве дерево убило человека.

"Дорогие друзья!

В Голосеевский районе дерево упало на человека. К сожалению, спасти его не удалось. Будьте внимательны и осторожны", - указано в опубликованном сообщении сообщества "Киев Оперативный", без указания пола и возраста жертвы.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В свою очередь "Главком" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах города сообщает о том, что погибла женщина, которой было 34 года.

Как сообщала "Страна", в мае шквальный ветер уже валил деревья в Киеве. Огромное дерево рухнуло в районе Индустриального моста, перекрыв движение на перекрестке улицы Деснянской и переулка Металистов.

Напомним, как дерево рухнуло на троллейбус №13 в центре Запорожья.