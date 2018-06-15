В Киеве на Голосеевской дерево убило человека
В четверг, 14 июня на улице Голосеевской, 14 в Киеве дерево убило человека.
"Дорогие друзья!
В Голосеевский районе дерево упало на человека. К сожалению, спасти его не удалось. Будьте внимательны и осторожны", - указано в опубликованном сообщении сообщества "Киев Оперативный", без указания пола и возраста жертвы.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В свою очередь "Главком" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах города сообщает о том, что погибла женщина, которой было 34 года.
Как сообщала "Страна", в мае шквальный ветер уже валил деревья в Киеве. Огромное дерево рухнуло в районе Индустриального моста, перекрыв движение на перекрестке улицы Деснянской и переулка Металистов.
Напомним, как дерево рухнуло на троллейбус №13 в центре Запорожья.