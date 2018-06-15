В четверг, 14 июня на Киев обрушился ливень. Улицы столицы напоминают если не моря, так сообщающиеся водные каналы Венеции. На некоторые из них пользователи уже зовут любителей плавания на досках в шторм.

"История одного потопа. Сейчас. Ожидаем серферов

UPD На этом месте может быть ваша реклама!", - отметил Роман Медынский.

Он рассказал о ситуации в районе ТРЦ Гулливер.

Об этом также сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"На свежем фото эпицентр ливней и грозы добрался до Киевщины. Кому это стало неожиданностью, процитирую свой утренний пост о погоде - Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде - ливни, грозы, возможны сильные ливни, град и шквалы. Дотянет в течение дня, к вечеру, непогоду к Северу ... Дотянуло", – написала она.

Пользователи сети делятся фото и видео последствий непогоды.

Так, в центре Киева была затоплена улица Бассейная, а также вода текла речкой на Левобережной.

Видео: facebook.com/roman.medynskiy

Фото: facebook.com/tala.didenko

Видео: youtube.com/Сергей Залозный

Видео: youtube.com/ Портал АНТИКОР

Фото: facebook.com/dima.kachura

Как сообщала "Страна", синоптик предупредила о сонливости и головных болях из-за перемены погоды. Прогнозируется, что 15 июня грозовые дожди накроют Запад, Север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, районы Кропивницкого. Возможны град и шквалы.

Отметим, что град на Закарпатье изрешетил машины и крыши. Появились фото последствий бури.