В четверг, 14 июня 2018 года в 18:02 по киевскому времени на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) от энергосистемы страны для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата отключен энергоблок №2.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"14 июня 2018 года в 18:02, согласно поданной заявке, энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата. Запланированные работы планируется завершить до конца суток 20 июня", – говорится в сообщении, обнародованном в четверг вечером.

Согласно предварительной оценке по международной шкале INES событие классифицируется: "ниже шкалы/уровень 0".

Также сообщается, что оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме.

На третьем энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", – сказано в сообщении.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Как сообщала "Страна", автоматическая защита отключила от энергосистемы энергоблок №6 Запорожской АЭС.

Напомним, что из-за ошибки автоматической защиты реактор блока №1 Хмельницкой АЭС разгрузили наполовину.