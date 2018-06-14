Международный аэропорт "Киев" им.Сикорского (Жуляны) закрыт до 01.00 15 июня из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

Во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада.

Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Было принято решение закрыть аэропорт на пять часов до 01.00 пятницы 15 июня.

Как сообщала "Страна", ранее "Борисполь" оказался в десятке худших из лучших аэропортов мира рейтинга AirHelp.

Мы писали, что МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту.

Ранее в Лондоне молнии парализовали работу аэропорта. Все рейсы отменены.