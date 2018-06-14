В социальных сетях опубликовали видео, с трясущимся у земли канализационным люком. Автор, снявший это на улице Мечникова у БЦ "Парус" в Киеве, назвал происходящее полтергейстом.

Пользователи в комментариях называют происходящее ошибками в проектировании, избыточным давлением или вспоминают героев знаменитого мультфильма черепашки-ниндзя.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта Жуляны. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры авиарейса были эвакуированы.

А у Кличко показали, где в центре Киева разрешено парковать автомобили.

Напомним, что в ближайшие двое суток в Украине ожидается теплая, на юге и востоке - жаркая воздушная масса.