"Ошибки в проектировании или полтергейст?" На улице Мечникова в Киеве из-за бури готовится взлететь люк
В социальных сетях опубликовали видео, с трясущимся у земли канализационным люком. Автор, снявший это на улице Мечникова у БЦ "Парус" в Киеве, назвал происходящее полтергейстом.
Пользователи в комментариях называют происходящее ошибками в проектировании, избыточным давлением или вспоминают героев знаменитого мультфильма черепашки-ниндзя.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта Жуляны. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры авиарейса были эвакуированы.
А у Кличко показали, где в центре Киева разрешено парковать автомобили.
Напомним, что в ближайшие двое суток в Украине ожидается теплая, на юге и востоке - жаркая воздушная масса.