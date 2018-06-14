Около 19:30 четверга, 14 июня на улице Университетской в городе Ирпень произошло ДТП - водитель разогнался до 145 км/ч и не смог управлять машиной.

Об этом сообщает Киев Оперативный. Там же появилось видео столкновения BMW с остановкой и затем бетонным препятствием. На остановке, на счастье никого в тот момент не было.

Машина в итоге налетела на отбойник, потеряв колеса

Также автомобиль врезался во вторую машину.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", в центре Тернополя грузовик провалился под асфальт. Грузовик с символикой украинской молочной компании провалился сквозь асфальт на улице Русской. Он сильно наклонилась на правую сторону и застрял.

Напомним, что на трассе Киев - Чоп лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП есть жертвы.