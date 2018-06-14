Украинец из Донецка, который учится в московском ВУЗе, пришёл на матч Мундиаля, нарисовав на щеках по флагу: украинскому и российскому.

На самом парне при этом в футболке "Шахтера".

"Очень многие подходят и говорят: правильная тематика. Потому что наши народы братские, они не должны воевать", - рассказал дончанин корреспонденту "Страны".

По его словам, обычные жители двух стран не решают, быть ли войне, поэтому она и не может стать поводом для вражды между ними.

По его словам, в России нормально реагируют на футболку донецкого "Шахтера". Попыток поссориться из-за украинского флага тоже почти не было - кроме одной, которая окончилась миром.

Касательно ситуации в "ДНР" футбольный болельщик из Донецка сказал, что "у данных республик нет никаких перспектив и в основном молодое поколение хочет возврата в состав Украины".

Видео: youtube.com/Страна.ua

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит первый день Мундиаля.

Это эпохальное для Москвы событие вызвало споры в Украине. Пока власти раздумывали над тем, запрещать или нет трансляцию матчей чемпионата, тысячи украинцев поехали в Россию смотреть футбол - а миллионы намерены сделать это дома.

Также мы писали, как Россия разгромила Аравию в первом поединке Мундиаля.