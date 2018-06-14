Владельцем автомобиля, который взорвался в Святошинском районе Киева, предположительно был активист Евромайдана и член "Правого сектора".

Об этом "Информатору" рассказал дядя одной из пострадавших девочек.

Мужчина рассказал, что белая Волга уже долгое время стояла перед домом, и точно неизвестно, кто был ее владельцем, однако, предположительно им является сосед.

"Кто-то говорит, что он АТОшник, начинал с Майдана. Он нормальный, адекватный, у него двое детей. Из "Правого сектора", - рассказал родственник пострадавшей.

Он добавил, что давно уже видел предполагаемого владельца машины и возможно, что взрыв был неудавшимся покушением на него. "Но это все слухи", - подчеркнул мужчина.

Видео: facebook. com

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