В Киеве, в аэропорту имени Сикорского произошла авария с участием самолета.

О событии "Прямому" стало известно из собственных источников.

Известно, что во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

Впоследствии информацию о событии подтвердили в пресс-службе аэропорта. "14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

"Принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5:00, в 1:00 15 июня", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", Ан-148 в Подмосковье рассыпался на две тысячи обломков.

Мы писали, что "Радикала" Чижмаря, который пострадал в авиакатастрофе в Польше, выписали из больницы.

Ранее при крушении самолета на Кубе погибли 20 священников.