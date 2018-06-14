В Ирпене автомобиль BMW на евробляхах разбился всмятку на высокой скорости
Около 19:30 четверга, 14 июня на улице Университетской в городе Ирпень произошло ДТП. Спидометр одного из пострадавших авто застыл на отметке 145 км/ч.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают врачи скорой и полиция. По словам свидетелей у водителя BMW наблюдались признаки алкогольного опьянения.
Фото: kyivoperativ.info
Как сообщала "Страна", в центре Тернополя грузовик провалился под асфальт. Грузовик с символикой украинской молочной компании провалился сквозь асфальт на улице Русской. Он сильно наклонилась на правую сторону и застрял.
Напомним, что на трассе Киев - Чоп лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП есть жертвы.
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