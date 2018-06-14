Около 19:30 четверга, 14 июня на улице Университетской в городе Ирпень произошло ДТП. Спидометр одного из пострадавших авто застыл на отметке 145 км/ч.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают врачи скорой и полиция. По словам свидетелей у водителя BMW наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Фото: kyivoperativ.info

Как сообщала "Страна", в центре Тернополя грузовик провалился под асфальт. Грузовик с символикой украинской молочной компании провалился сквозь асфальт на улице Русской. Он сильно наклонилась на правую сторону и застрял.

Напомним, что на трассе Киев - Чоп лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП есть жертвы.