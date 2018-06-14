Появилось видео свидетелей, которые сняли видео сразу после взрыва во дворе на улице Чернобыльской. Видно как люди пытаются оказать помощь пострадавшим детям, на место уже прибыла скорая помощь.

Взорвавшийся в Киеве 14 июня автомобиль Волга уже более двух лет стоял без движения. Дети решили залезть внутрь для того, чтобы поиграть. Там они нашли неизвестный предмет, который взорвался.

Видео: youtube.com

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