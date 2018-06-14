Появилось видео первых минут после взрыва Волги на Чернобыльской. 18+
Появилось видео свидетелей, которые сняли видео сразу после взрыва во дворе на улице Чернобыльской. Видно как люди пытаются оказать помощь пострадавшим детям, на место уже прибыла скорая помощь.
Взорвавшийся в Киеве 14 июня автомобиль Волга уже более двух лет стоял без движения. Дети решили залезть внутрь для того, чтобы поиграть. Там они нашли неизвестный предмет, который взорвался.
Видео: youtube.com
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