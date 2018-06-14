Бывший контрактник Вооруженных сил Украины получил 15 лет лишения свободы за дезертирство, убийство и расчленение сослуживца в зоне АТО (ныне ООС). Также с него взыскан 1 млн грн морального ущерба.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского городского суда Донецкой области (город Торецк) от 5 июня, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Суд установил, что 16 июня 2016 года обвиняемый, служивший в ВСУ по контракту и незадолго до инцидента назначенный главным сержантом взвода, распивал спиртные напитки с сослуживцами в блиндаже на опорном пункте "Мостик" возле Торецка. Из-за возникшей неприязни он выстрелил из автомата Калашникова в солдата, а затем нанес ему множественные ранения ножом.

После этого он расчленил тело убитого и с помощью одного из подчиненных спрятал останки на терриконе.

После совершения преступления прапорщик решил дезертировать и перейти на сторону боевиков "ДНР", говорится в судебном решении. Однако по ошибке он вышел не к террористам, а на позиции украинских военных, которые его и задержали.

Подсудимый свою вину в убийстве признал, но заявил суду, что не имел намерения дезертировать. Военный также подтвердил, что расчленил труп сослуживца.

"В гражданской жизни обвиняемый имел определенный опыт забоя животных в частном хозяйстве", – сказано в приговоре.

Суд признал военнослужащего виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч. 3 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.

Прапорщик приговорен к 15 годам тюрьмы. Кроме того, суд взыскал с него в пользу сестры погибшего солдата 25 тыс. грн материального ущерба и 1 млн грн морального ущерба.

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