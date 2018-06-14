В ходе профилактической отработки Печерского района в поле зрения правоохранителей попала женщина, которая шла по улице с детской коляской. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и курила сигарету: полицейские остановили ее для проверки.

Как рассказал начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Сергей Ващенко, ранее молодую женщину лишили родительских прав за невыполнение обязанностей по воспитанию двух старших детей: 3-летнего мальчика и 2-летней девочки. Сейчас 23-летняя мать проживает вместе с 33-летним отцом ребенка в подсобной комнате одного из подъездов на бульваре Леси Украинки.

"Мы вместе с работниками службы по делам детей проверили условия проживания семьи. В доме был беспорядок, чувствовался запах водки и сигарет, повсюду разбросаны вещи, грязь и антисанитария. Следовательно составили акт обследования жилищно-бытовых условий семьи", - сообщил правоохранитель.

Кроме того, полицейские составили на родителей административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также провели профилактическую беседу с супругами, предупредив об уголовной ответственности.

"Поскольку бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни младенца, мы приняли решение о немедленном изъятии девочки из семьи. Младенца направили в детское отделение больницы для проверки состояния здоровья. Поэтому мы призываем людей не быть равнодушными и немедленно реагировать на невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. С соответствующей информацией просьба обращаться по спецлинии линию 102", - отметил Сергей Ващенко.

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