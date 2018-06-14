В январе-апреле 2018 года импорт товаров в Украину превысил экспорт из страны. Негативно сальдо составило $1,42 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В течение января-апреля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на $454,3 млн по сравнению с январем-апрелем 2017 года (январь-апрель 2017 года отрицательное сальдо составило $968,6 млн).

Экспорт товаров в январе-апреле 2018 года составил $15 456,9 млн, при этом он увеличился на 12,8% по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

Импорт товаров в январе-апреле 2018 года составил $16 879,8 млн, увеличившись на 15,1%.

Как сообщала "Страна", металлурги Украины подсчитали потери от введения пошлин США. Под риски защитных мер ЕС и Турции попадает более половины всего экспорта украинской металлопродукции на более чем $5 млрд.

Напомним, что в Украину не пустили россиянина, который хотел инвестировать в строительство до $100 млн.