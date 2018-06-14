Второй день повышенного спроса на доллар вылился в стремительный рост курса: 14 июня он поднялся на безналичном рынке на 10 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

И даже после этого закрытие торгов назвали успешным для межбанка, поскольку в течение дня котировки доходили до 26,2830 грн/$.

Именно этот уровень стал сегодня точкой кипения для межбанка. После его достижения ситуацию вышел спасать Нацбанк, который впервые за долгое время продавал доллар. Ценники ставил самые разные, по убывающей: сначала 26,27 грн/$, затем 26,2650 грн/$ и 26,26 грн/$. При этом сегодня было особенно сложно понять, сколько именно регулятор продал через Matching. По разным оценкам, объем его сделок составил от $10 млн. до $20 млн.

"К сожалению, как и ожидалось, сегодня спекулятивные колебания курса весьма негативно отразились на курсе гривны. Именно этот фактор в значительной степени сдерживал продавцов валюты, что и спровоцировало рост котировок", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, которое объясняли разными факторами: кто-то временным уменьшением валютных поступлений на счета экспортеров, кто-то — банальным придерживанием доллара.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли лишь ПУМБ и только на второе место ставили Приватбанк, отмечая сжатие объемов его валютных продаж. В тоже время активных долларовых покупателей назвали достаточно много: Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, а также Укрэксимбанк. Говорят, что сегодня госбанк отличился больше остальных — особенно резво приобретал валюту.

И на этот счет с утра по рынку ходило два слуха: первый - Эксимбанк закупает доллар под собственные долговые выплаты, второй - банк скупается под заявку клиента. Однако первый отмели, как только подняли график платежей госбанка.

"Ближайшая выплата по купону еврооблигаций Укрэксимбанка приходится на 22 июля. Нужно перечислить $29 млн.", - уточнил директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

В итоге все сошлись на второй версии - что Укрэксимбанк скупал валюту под клиента, и, скорее всего, им был НАК "Нафтогаз". Наверняка ему доллар нужен для формирования газового запаса в ПХГ, который логично накапливать летом (на снижении цен на энергоносители). Кстати, некоторые казначеи вспомнили, что стали продавать в небольших объемах «газовый доллар» еще вчера. Но только не Укрэксимбанку, а Укргазбанку - второй обслуживающей структуре НАКа.

Что дальше



Главный вопрос - как много "Нафтогазу" потребуется валюты под приобретение энергоносителей и как их закупки скажутся на рынке. Особенно, если экспортеры будут время от времени придерживать доллар, понемногу нагнетая курс.

"Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 26,22-26,28 грн/$. А дальше все будет зависеть от того, насколько активно будут продавать доллар экспортеры, ну и конечно от того, насколько активно его будут разбирать на рынке", - отметил Юрий Гриненко. И коллеги с ним согласны.

"Сегодняшнее движение на рынке является следствием продолжения вчерашних покупок импортеров. Других существенных факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара мы не видим, поэтому развитие ситуации на рынке завтра будет также зависеть от уровня ситуативного спроса со стороны импортеров", - сказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В целом финансисты настроены достаточно спокойно.

"Не похоже, чтобы завтра движение вверх продолжилось. Думаю, курс снизится, как минимум, в диапазон 26,20-26,25 грн/$", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

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Если оптимистический прогноз не оправдается, финансисты считают, что выше 26,30 грн/$ безналичный доллар не уйдет.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,20-26,30 грн/$. Ожидаем выхода НБУ в открытые торги для стабилизации ситуации на рынке", - считает Олег Куринной.

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