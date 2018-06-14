Появились фото, как болельщики праздновали голы первого матча ЧМ-2018 в России
В четверг, 14 июня в матче-открытии ЧМ-2018 сборная России на московском стадионе "Лужники" разгромила команду Саудовской Аравии 5:0.
Корреспондент Страны запечатлела эмоции многочисленных болельщиков и гостей чемпионата мира, собравшихся в фан-зоне Москвы.
Матч смотрели все вместе.
Фото: Страна
Как сообщала "Страна", из Англии не выпустили на ЧМ-2018 больше тысячи футбольных хулиганов.
Им запретили выезжать из страны и временно отобрали загранпаспорта. Причиной таких жестких мер стало негативное прошлое болельщиков на стадионах Европы.
Сборная Англии на групповой стадии Мундиаля сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня), Панамы (24 июня) и Бельгии (28 июня).
Напомним, что пишут в мире о ЧМ в России.
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