Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,245 грн/$1 с 26,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,23-26,26 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,2197 грн/$1 с 26,1242 грн/$1. Торговый оборот составил $327,76 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $308,24 млн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 15 июня 2018 года.

100 долларов США - 2621.9678, 100 евро - 3075.5682 и 10 российских рублей - 4.2119.

Как сообщала "Страна", ранее украинские экспортёры и фермеры подняли курс доллара.

Мы писали, что курс гривни к доллару на межбанке Украины в среду откатился почти на шесть копеек.