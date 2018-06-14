В четверг, 14 июня цены на нефть эталонных марок североморской Brent и американской WTI движутся разнонаправлено в ходе биржевых торгов.

Европейский сорт дешевеет на заявлениях властей Саудовской Аравии, передает Интерфакс.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 по Киеву подешевели на $0,58 (0,76%) и торгуются на уровне $76,16 за баррель. Между тем котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,07 (0,11%) - до $66,71 за баррель.

Контракты на WTI дорожают четвертые торги подряд, в том числе из-за данных о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе (на 4,1 млн баррелей), отмечает MarketWatch. Если торги в четверг завершатся на позитивной ноте, данный период беспрерывного подъема цен станет самым длительным с 7 мая, свидетельствуют данные FactSet.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам в Москве, что постепенное повышение добычи странами ОПЕК и их партнерами является неизбежным. Ранее Саудовская Аравия и Россия сигнализировали о готовности нарастить добычу, чтобы компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана.

Страны ОПЕК+ рассматривают вариант корректировки обязательств соглашения об сокращении добычи нефти с 1,8 млн баррелей в сутки до 1,5 млн б/с от текущих уровней, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг.

"Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть не допустить изменения рынка в другую сторону. Он должен быть сбалансирован. Это такие параметры до 1,5 млн баррелей в сутки на сегодняшний день могут быть рассмотрены", - сказал он.

По словам А.Новака, он уже встречался с министром энергетики Саудовской Аравии на днях в Москве для обсуждения возможности плавного выхода из сделки ОПЕК+. "Мы, в принципе, поддерживаем эту тенденцию (на плавное увеличение добычи и выход из сделки - Прим.Ред.), но конкретнее параметры мы обсудим с министрами буквально через неделю", - сказал он.

Ежегодная встреча ОПЕК+ состоится в Вене на следующей неделе.

Как сообщала "Страна", цена барреля нефти упала ниже $75 из-за опасений по поводу политики стран ОПЕК.

Согласно источникам агентства Bloomberg, представители США попросили членов ОПЕК увеличить добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в текущем году Украина увеличила импорт нефти более чем на треть.