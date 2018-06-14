На заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали перечень улиц, на которых могут разрешить скорость движения до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/час. В зимний период через сложные погодные условия на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По словам председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексея Окопного, была дискуссия, стоит ли увеличивать скоростной режим на отдельных улицах, пока нет контроля за соблюдением общего норматива 50 км/час.

"Однако в конечном итоге мы понимаем, что эти 22 участка являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил Окопний.

Таким образом, увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября могут на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от вул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от вул. Газопроводной до Минского проспекта);

- вул. Городская (от вул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

- просп. Оболонский (от вул. Богатырской до вул. Малиновского);

- Автодорога Р-69 (от вул. Озерной до границы м. Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- вул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слободская (от вул. М. Гринченко до Южного моста);

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Німанської);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до вул. Братиславской и от вул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- бул. Перова (от вул. Воскресенской до вул. А. Навои);

- вул. А. Телиги (от вул. Ольжича до вул. Кирилловской);

- просп. Космонавта Комарова ( от вул. Борщаговской до ул. Л.Курбаса);

- просп. Л.Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);

- вул. Борщаговская;

- просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Отмечается, что проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Начиная с 1 января 2018 года введены в действие обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/час.

Как сообщала "Страна", 12 июня в Украину должны были прилететь два россиянина – представители крупного международного бизнеса, которые хотели инвестировать в Украину. Но одного из них в страну не пустили – депортировали прямо из аэропорта.

Напомним, что у Кличко показали, где в центре Киева разрешено парковать автомобили.