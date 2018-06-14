В Ровенской области 50 копателей янтаря пытались отбить у полицейских мотопомпу
В Ровенской области в урочище Баньки более 50 копателей янтаря напали на полицейских, которые транспортировали изъятую с места незаконной добычи "солнечного камня" мотопомпу.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
"Сегодня, 14 июня, во время отработки территории Рокитновского района по противодействию незаконной добыче янтаря-сырца толпа старателей оказал сопротивление полицейским", - говорится в сообщении.
В результате нападения были повреждены два служебных автомобиля, а двое полицейских получили ушибы и ссадины.
Также отмечается, что одного из участников инцидента, 38-летнего жителя Клесова, задержали и доставили в Рокитновское отделение полиции, он общается со следователями.
Фото: rv.npu.gov.ua/
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства по фактам сопротивления и умышленного причинения правоохранителям телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей.
Напомним, столкновения между правоохранителями и старателями на Ровенщине происходят уже не впервые.
Как сообщала Страна, копатели янтаря в Ровенской области перевернули полицейские машины, трое раненых.
Ранее мы сообщали, что в Ровенской области копатели янтаря разобрали мост и заблокировали полицию.
Также копатели янтаря угрожали утопить полицию во время конфликта в Ровенской области.