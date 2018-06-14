В Ровенской области в урочище Баньки более 50 копателей янтаря напали на полицейских, которые транспортировали изъятую с места незаконной добычи "солнечного камня" мотопомпу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

"Сегодня, 14 июня, во время отработки территории Рокитновского района по противодействию незаконной добыче янтаря-сырца толпа старателей оказал сопротивление полицейским", - говорится в сообщении.

В результате нападения были повреждены два служебных автомобиля, а двое полицейских получили ушибы и ссадины.

Также отмечается, что одного из участников инцидента, 38-летнего жителя Клесова, задержали и доставили в Рокитновское отделение полиции, он общается со следователями.

Фото: rv.npu.gov.ua/

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства по фактам сопротивления и умышленного причинения правоохранителям телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей.

Напомним, столкновения между правоохранителями и старателями на Ровенщине происходят уже не впервые.

Как сообщала Страна, копатели янтаря в Ровенской области перевернули полицейские машины, трое раненых.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области копатели янтаря разобрали мост и заблокировали полицию.

Также копатели янтаря угрожали утопить полицию во время конфликта в Ровенской области.