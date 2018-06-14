Президент Чехии Милош Земан на организованном брифинге в Пражском Граде сжег красные трусы, которые известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства в 2015 году, заменив президентский штандарт.

Об этом пишет Idnes.

По словам Земана, администрация главы государства приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону. В ходе мероприятия Земан сказал, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".

Фото: zpravy.idnes.cz

В Ztohoven ранее заявили, что замена президентского штандарта в Праге на огромные красные трусы была политической акцией и ответом на визит президента в Китай. В арт-группе отметили, что красные трусы является лучшим флагом для "человека, который ничего не стесняется".

Как сообщала "Страна", ранее президент Земан признал, что яд "Новичок" произвели в чешском военном НИИ.

Мы писали, что 8 марта 2018 года Милош Земан официально вступил в должность президента Чехии.