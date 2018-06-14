В Москве на стадионе Лужники в день открытия Чемпионата мира по футболу произошла потасовка. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Во время матча между сборными России и Саудовской Аравии вокруг фан-зон развернулись настоящие бои.

Лужники переполнены и болельщики пытаются прорваться в главную фан-зону через два кордона полиции. Периодически это удается, и тогда группа из 50-100 человек прорывается.

Проблема в том, что в Москве всего три таких зоны - больше не стали открывать из соображений безопасности. Этого не хватает на то огромное количество людей, которое приехало на чемпионат. Больше всего болельщиков из Бразилии и Мексики.

Как сообщала "Страна", Чемпионат мира по футболу в России вышел на первое место в поиске Google. Об этом свидетельствуют аналитические данные трендов Google за 14 июня.

"Страна" вела онлайн трансляцию открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.