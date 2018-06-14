В интернет-сообществе dtp.kiev.ua в Facebook появились данные о состоянии детей, пострадавших в результате взрыва на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева.

По данным аккаунта тяжелее всего пострадал шестилетний мальчик, у которого тяжелые осколочные ранения, сейчас его оперируют в Охматдете.

Кроме того, девочка получила ранение шеи.

Двое других детей получили более легкие ранения. В сообщении отмечается, что детям от шести до 14 лет. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, обнаруженную в припаркованной во дворе Волге. Автомобиль уже долгое время стоял неподалеку от одного из домов и не эксплуатировался.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", в центре Киева ищут взрывчатку в бизнес-центре.

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Мы писали, что в курортной Новой Каховке нашли взрывчатку на городском рынке.