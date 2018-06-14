В четверг, 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" состоялась игра-открытие Чемпионата мира по футболу-2018. В первом матче турнира сошлись сборные России и Саудовской Аравии.

"Страна" вела онлайн-репортаж матча.

Первый гол российские футболисты забили на 12-й минуте матча.

Головин слева навесил в центр, где Газинский выиграл позицию и точно пробил головой в левый угол ворот гостей.

Под занавес первого тайма, на 43-й минуте подопечные Станислава Черчесова удвоили преимущество в счете.

Забил вышедший на замену Денис Черышев. Головин прессинговал на право фланге атаки защитника, тот ошибся и потерял мяч, а футболист сборной России отдал в центр Зобнину, который переправил дальше налево, где никого из защитников гостей не было и Черышев с левой отправил мяч в сетку ворот.

В середине второго тайма вышедший на замену Артем Дзюба довел счет до разгрома. Еще два гола россияне забили в компенсированное время матча.

На 90-й минуте снова забил Денис Чернышов, а еще через четыре минуты красивую победную точку в матче со штрафного поставил Александр Головин.

Как сообщала "Страна", полузащитник сборной Египта Салах восстановился и готов выйти на поле против Уругвая. Вероятно, он также сможет сыграть против хозяев турнира.

Отметим, что из Англии не выпустили на ЧМ-2018 больше тысячи футбольных хулиганов.