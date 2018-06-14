Чиновники Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерены отменить обязательное проектирование порога при входе в жилой дом.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Украинские новости.

Изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы "Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения".

"Сейчас в нормах прописано, что пол помещений при входе в здание должен быть не менее чем на 0,15 м выше тротуара. Однако это лишь создает лишние барьеры для людей с инвалидностью, других маломобильных групп населения", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Согласно предлагаемым изменениям, допускается устраивать отметку пола помещений при входе в здание на уровне отметки тротуара при условии устройства твердого покрытия с мерами водоотведения.

Как сообщала "Страна", украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды. Члены Комитета согласились вместе с Минрегионом подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" об отсрочке сроков введения в действие отдельных норм.

Напомним, что украинцам могут официально разрешить стеклить балконы.