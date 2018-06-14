Кандидатом на пост нового премьер-министра Грузия от правящей партии "Грузинская мечта" выдвинут 36-летний министр финансов Мамука Бахтадзе. Накануне предыдущий премьер и весь состав Кабмина ушли в отставку.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Он зарекомендовал себя как министр, который хочет научить грузин не влезать в долги", - пишет издание. Одна из последних инициатив его министерства - ограничения на деятельность ломбардов.

С 2010 по 2012 год он работал генеральным директором Грузинской международной энергетической корпорации. С апреля 2013 на четыре года (2017) возглавил государственную компанию АО "Грузинская Железная дорога".

Бахтадзе стал министром финансов в правительстве бывшего премьера Георгия Квирикашвили 13 ноября 2017 года.

По данным СМИ, Мамуку Бахтадзе связывает дружба с Утой Иванишвили - старшим сыном миллиардера и главы "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Недавно грузинская желтая пресса стала активно распространять слухи о том, что Бахтадзе связывают романтические отношения с дочерью Бидзины Иванишвили Гванцой.

В то же время Бахтадзе заявляет, что не знаком ни с кем из детей Иванишвили.

Причиной отставки предыдущего премьера СМИ называют его разногласия с правительственной командой.

Как сообщала "Страна", в Тбилиси задержали оппозиционеров и стягивают спецназ в центр города. В конце мая в Грузии начались акции протеста. Их инициатором стал стал Заза Саралидзе - отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. После начала протестов Министерство внутренних дел приступило к повторному расследованию дела, которое по мнению отца расследовалось необъективно.

Отметим, что в Грузии хотят ограничить выезд граждан в ЕС с помощью нового закона.