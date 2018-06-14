Робби Уильям показал средний палец на открытии ЧМ -2018 в Москве
Британский певец Робби Уильямс во время выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 в "Лужниках" показал средний палец в камеру. Жест заметили зрители и начали желать фото в социальных сетях.
Фото: twitter.com/singomafa
Ранее британского исполнителя раскритиковали на родине за решение приехать на футбол в Россию. Великобритания, напомним, еще весной заявила, что высшие представители государства не приедут в РФ и устроят дипломатический бойкот чемпионата.
Сколько денег получил певец за выступление не разглашается.
Также мы писали, что на на церемонии открытия ЧМ - 2018 Робби Уильямса попросили не петь хит Party Like A Russian про русского олигарха.
Кстати, ранее Робби Уильямс хотель спеть за Россию на Евровидении-2017.