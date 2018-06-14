Департамент транспортной инфраструктуры КГГА опубликовал схему и список паркингов в торгово-офисных центрах Киева, где можно оставить автомобиль. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"С 27 сентября, после вступления в действие закона о реформировании сферы парковки транспортных средств, усилится административная ответственность за парковку на улично-дорожной сети с нарушением правил дорожного движения. Просим, кроме специальных площадок, также учесть наличие паркингов в торгово-офисных центрах", - говорится в сообщении.

В списке всего 11 мест - возле ТРЦ и бизнес-центров

Фото: facebook.com/kievtransport

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