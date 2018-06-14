Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является российским полуостровом, поскольку все его жители говорят по-русски. Об этом президент США заявил лидерам "Большой семерки", передает BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Резонансное заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что четверть разговоров на саммите "Большой семерки" в Квебеке была посвящена России.

Как сообщала "Страна", 8 июня перед саммитом "Большой семерки" президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Также мы писали, что Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится "как только, так сразу", когда к ней будет готова американская сторона.